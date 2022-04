Auto a gas salta in aria per l’esplosione della bombola [Video]

Una vettura con alimentazione a gas è saltata in aria durante il rifornimento. La scena è stata filmata da un videocamera. Sconsigliamo la sua visione ai deboli di cuore, perché suscita tanta ansia. Protagonista della disavventura è stata una Volkswagen, ma poteva succedere a modelli di qualsiasi altro marchio, dopo un’installazione aftermarket del serbatoio, fatta magari senza scrupolo.

L’auto è andata completamente distrutta per via dello scoppio. Questo non è piacevole, ma l’importante è che nessuno si sia fatto male. Grazie a Dio, sia il proprietario del mezzo che l’operatore alla pompa sono rimasti incolumi, anche se chiaramente spaventati. Bastava poco perché si consumasse un dramma. Il fatto si è verificato in America Latina. Ci si chiede cosa possa essere successo. In rete fioccano le ipotesi. Forse la valvola di sicurezza del serbatoio del gas non era di qualità soddisfacente. Voi che idea vi siete fatti?