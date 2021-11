Lo show degli estintori attivati per sbaglio alla stazione di servizio [Video]

In una stazione di servizio, l’impianto antincendio è di vitale importanza. Si spera che non serva mai e che, qualora ve ne fosse bisogno, non si inceppi. Un video mostra il suo funzionamento, con le vigorose emissioni di agenti estinguenti coadiuvati da propellente. Teatro delle riprese un’area di rifornimento statunitense.

Scorrendo le immagini ci si interroga su cosa abbia potuto scatenare l’attivazione del dispositivo di sicurezza. Non sforzatevi, perché tutto è avvenuto per un malfunzionamento. Meglio così, anche se i malcapitati automobilisti presenti nel luogo dei fatti potrebbero dissentire. Il filmato ci consente comunque di vedere come funziona il getto multiplo degli estintori che garantiscono (o dovrebbero garantire) la sicurezza di una stazione di servizio. A voi i fotogrammi.