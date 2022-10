Aurus Komendant: il SUV da oligarchi

Gli oligarchi russi che non sono caduti in rovina per sanzioni e sequestri internazionali hanno buone notizie poiché Aurus ha svelato il nuovissimo Komendant. Progettato per offrire un “comfort impeccabile in qualsiasi viaggio”, l’Aurus Komendant è un SUV ultra-lusso, sullo stile della Bentley Bentayga e della Rolls-Royce Cullinan.

Aurus Komendant: look monumentale

Le somiglianze con quest’ultima sono inconfondibili poiché il Komendant ha un esterno “virile e monumentale” con una massiccia griglia a 22 lamelle. Questa è affiancata da fari a LED e prese d’aria di notevoli dimensioni.

Spostandoci al posteriore possiamo vedere finestre con doppi vetri, una linea di spalla prominente e ruote da 20, 21 o 22 pollici. Altri punti salienti includono terminali di scarico quadrati, un portellone elettrico e un parabrezza riscaldato.

In termini di dimensioni, il Komendant misura 5380 mm in lunghezza, 2004 mm in larghezza e 1820 mm in altezza con un passo di 3100 mm. Per mettere in prospettiva questi numeri il modello è 39 mm più lungo della Rolls-Royce Cullinan, ma viaggia su un passo più corto di 195 mm.

Gli interni della Aurus Komendant

Entrando nell’abitacolo troviamo interni eleganti con rivestimenti in pelle Nappa, accenti metallici e finiture in legno Popular Black, Silver Birch Burl o Dark Brown Ash. Non manca un quadro strumenti digitale, un sistema di infotainment widescreen e un orologio analogico. Gli acquirenti troveranno anche un sistema di climatizzazione a quattro zone, illuminazione ambientale, portabicchieri riscaldati/raffreddati e caricatori per smartphone wireless anteriori/posteriori.

Dato il suo status di SUV ultra-lusso, ci sono due sedili posteriori individuali dotati di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Sono separati da un’ampia console centrale che dispone di tavoli dispiegabili e un “minibar” con frigorifero. Il modello vanta anche un sistema di intrattenimento posteriore a doppio schermo e quelli che sembrano essere specchietti di cortesia posteriori. Il modello ha anche un display head-up, un sistema di telecamere surround e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Personalizzazioni a piacimento

I clienti di Aurus possono inoltre personalizzare a piacimento il proprio veicolo visto l’azienda offre lavori di verniciatura su misura, incisione della piastra del davanzale e ricamo speciale del poggiatesta. Gli acquirenti possono anche ordinare impiallacciature speciali e finiture uniche.

Aurus Komendant: il motore

La potenza dell’Aurus Komendant è fornita da un motore V8 ibrido biturbo da 4,4 litri che produce 590 CV e 880 Nm di coppia. Il motore è collegato a un cambio automatico a nove rapporti e a un sistema di trazione integrale standard. Questa configurazione consente al Komendant da 3.235 kg di accelerare da 0 a100 km/h in 6,5 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 220 km/h. Nonostante il suo propulsore ibrido, il SUV è assetato in quanto ha un consumo di carburante combinato di 18,5 L/100 km.

Aurus Komendant: le foto Guarda le altre 19 fotografie →

SUV da mezzo milione di euro

A completare i punti salienti ci sono una sospensione pneumatica adattiva che fornisce fino a 260 mm di altezza da terra. Secondo quanto riferito, il prezzo parte da 33,7 milioni di rubli, il che equivale a 592.484 euro. Piuttosto caro considerando che la ROlls-Royce Cullinan parte da circa 350.000 dollari.