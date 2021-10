Bentley Bentayga: i modelli speciali dedicati al balletto russo

Bentley Mulliner ha presentato sei modelli speciali Bentayga Speed ​​progettati per celebrare il balletto russo.

Queste sei versioni della SUV di lusso inglese ​​fanno parte del progetto annuale Russian Heritage Editions che Bentley intraprende per i suoi clienti russi. Ciascuno si concentra su un movimento di balletto specifico e ogni esemplare è già stato venduto.

Colorazioni inedite e dettagli personalizzati

Il primo dei modelli speciali Bentayga Speed ​​è rifinito in Windsor Blue su Light Windsor Blue mentre la sua cabina è caratterizzata da Twine e pelle Imperial Blue combinata con Liquid Amber Veneer. Il secondo è dipinto in Silver Storm su Damson con pelle Autumn e Damon accentuata da Koa Veneer. Il terzo è dipinto Moonbeam su Moroccan Blue con una cabina in pelle Twine e Imperial Blue con Liquid Amber Veneer.

Gli ultimi tre modelli presentano rispettivamente schemi di verniciatura a tinta unita di Damson, Spectre e Magnolia. Il modello color Damson ha la pelle Autumn e Damson combinata con Koa Veneer, il modello Spectre è rifinito in pelle Cashew e Burnt Oak con Dark Fiddleback Eucalyptus Veneer, mentre la Bentayga Speed ​​dipinta di Magnolia ha Shortbread e Cricketball pelle combinati con Grand Black Veneer. Sfortunatamente Bentley ha rilasciato solo le foto di uno dei modelli speciali del Russian Ballet.

Il capo di Bentley Russia Christian Schlick ha dichiarato in una nota: