Gli oligarchi russi che non sono caduti in rovina per sanzioni e sequestri internazionali hanno buone notizie poiché Aurus ha svelato il nuovissimo Komendant. Progettato per offrire un “comfort impeccabile in qualsiasi viaggio”, il Aurus Komendant è un SUV ultra-lusso, sullo stile della Bentley Bentayga e della Rolls-Royce Cullinan.