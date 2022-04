Audi: un viaggio in elettrico grazie alle colonnine nei concessionari

Audi è una delle case automobilistiche che sta dando letteralmente la scossa al mercato con le sue proposte elettriche, e la sua gamma, composta attualmente da 5 modelli ad impatto zero, lo dimostra. Inoltre, la produzione carbon neutral è un valore aggiunto del brand dei Quattro Anelli, che ben si combina con le sempre crescenti esigenze di sostenibilità.

D’altra parte, l’investimento della Casa di Ingolstadt è stato piuttosto ingente: 18 miliardi di euro per coprire la produzione dal 2022 al 2026. Per cui ne vedremo delle belle, con 4 piattaforme BEV dal 2023 ed oltre 20 vetture BEV entro il 2025, per passare a novità esclusivamente full electric dal 2026. Tra i modelli più attesi, sviluppati sulla nuova piattaforma PPE, segnaliamo la Q6 e-tron, prevista nel 2023, e l’A6 e-tron, anche in versione Avant, che sarà realizzata nel 2024.

Audi: un viaggio in elettrico sfruttando la rete dei punti vendita Guarda le altre 23 fotografie →

Una sola card e 2 abbonamenti per fare il pieno d’energia

Proprio dalle novità in arrivo dal prossimo anno, con batteria capace di sfruttare un’architettura ad 800 Volt e di ricaricarsi attraverso colonnine hpc fino a 270 kW, per garantire un’autonomia “stimata” di 700 km, vogliamo ripartire per parlare di Audi e-tron Charging System, che consente ai clienti Audi di sfruttare 326.000 punti di ricarica in Europa, e 24.000 in Italia, mediante un’unica card ed un unico contratto.

I piani tariffari sono 2, denominati, rispettivamente, City e Transit, con il primo che ha un costo di 4,83 euro mensili, ed il secondo che arriva a 17,51 euro al mese, ma offre innegabili vantaggi a chi vive l’auto elettrica a 360° gradi. Intanto è gratuito per 1 anno per i nuovi clienti e-tron, ma soprattutto, consente di ricaricare dalle colonnine super fast di Ionity a soli 0,31 euro/kWh, che di questi tempi di aumenti generali è una manna… Per il resto, i prezzi al consumo sono di 0,55 euro/kWh in corrente alternata e di 0,60 euro/kWh in corrente continua

Arrivano le colonnine anche nei concessionari Audi

Audi ovviamente va oltre, perché oggi che le auto elettriche sono così avanti nello sviluppo, il vero aspetto da implementare per la loro diffusione capillare riguarda i punti di ricarica. Così, la Casa teutonica ha pensato di installare presso le sue concessionarie delle colonnine con potenza fino a 150 kW, con stalli dedicati, che possono essere utilizzate anche dagli automobilisti in possesso di auto elettriche di altri marchi.

Un’operazione furba e necessaria che, da un lato amplia la possibilità di trovare punti di ricarica, e dall’altro offre una grande visibilità al Brand, portando nei suoi show-room anche quelli che potrebbero diventare clienti di conquista. Si chiamano Audi high power charging, e attualmente sono diffusi in 16 dealer, ma già dal prossimo anno saranno presenti in 54 concessionari, mentre nel 2025 andranno a coprire l’intera rete di vendita Audi.

In viaggio sfruttando le colonnine Audi da Roma a Firenze

Per testare questo servizio siamo partiti da Roma, presso gli Autocentri Balduina, per un viaggio verso Firenze con la e-tron S Sportback. Grazie alla potenza di ricarica di 150 kW, che poi è la stessa che in corrente continua consente alla vettura in questione di fare il pieno fino all’80% in circa 30 minuti, l’operazione è di approvvigionamento energetico è stata rapida, come il tampone d’ordinanza a cui ci siamo sottoposti, poi il viaggio fino a Perugia è stato fluido, con il SUV sportivo EV che ha mostrato un comfort di marcia da riferimento supportandoci mediante un navigatore a tutto display.

Partendo con un’autonomia di circa 292 km siamo arrivati all’Audi Zentrum di Perugia con 110 km ancora disponibili, per cui, all’ora di pranzo abbiamo ottimizzato la sosta per una ricarica ulteriore. Il pomeriggio invece abbiamo potuto affrontare un percorso misto, utilizzando la modalità dynamic per apprezzare il torque vectoring che avviene attraverso i due motori elettrici posteriori (sono 3 in totale) per una guida che sfrutta maggiormente il retrotreno come si conviene alle sportive di rango.

Certo, il peso in frenata, nel misto, si è fatto sentire, ma a parte questo dettaglio, la guida si è dimostrata di alto livello con 503 CV, 973 Nm di coppia massima, e la trazione integrale. Dopo una condotta piuttosto briosa, e un tratto di autostrada finale, siamo arrivati a destinazione, a Firenze, nel punto vendita Audi dove ci sono 2 comodi punti di ricarica esterni. Avevamo ancora 100 km circa di autonomia, e il consumo di 30 kWh/100 km non è da sottovalutare considerando il peso dell’auto che va ben oltre i 2.000 kg, ed uno stile di guida improntato tutt’altro che al risparmio.

Viaggiare in elettrico è quindi ancora più semplice adesso, non solo per i clienti Audi, e questo percorso ci ha dimostrato che, pianificando le soste, la vita ad impatto zero è meno scomoda come viene descritta dai suoi detrattori: basta organizzarsi. Con le Audi poi c’è un ulteriore vantaggio, perché il sistema di navigazione non solo segnala le colonnine di ricarica lungo il percorso e pianifica le soste lungo l’itinerario per recuperare energia, ma tiene conto dello stile di guida, apportando dei correttivi in tempo reale.