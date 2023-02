Audi RSQ8-S: il tuning di ABT Sportsline

L’Audi RSQ8-S di ABT Sportsline guadagna un aspetto più muscolare e aggressivo rispetto all’auto di partenza. Il kit per l’elaborazione non è esagerato, per una precisa scelta del tuner tedesco, ma basta ad aggiungere note di personalità sportiva al modello. Ricordiamo che la “normale” RS Q8 è una sorella della Lamborghini Urus. Quest’ultima è molto più sorprendente di lei nello stile. Con il blocco di accessori in esame, le distanze caratteriali fra i due modelli si accorciano, almeno sul piano visivo.

Audi RSQ8-S: sportiva ad abitacolo rialzato

© ABT Sportsline

Il pacchetto RSQ8-S di ABT Sportsline presenta, fra l’altro, un nuovo labbro anteriore, dei componenti aggiuntivi per le minigonne laterali e per il diffusore posteriore, uno spoiler sul tetto in due parti ed ulteriori dettagli su misura. I proprietari di RS Q8 possono acquistare queste parti come blocco completo o ordinare singolarmente i vari elementi che lo costituiscono. Disponibili due opzioni sul fronte dei cerchi. La prima è rappresentata dagli High Performance HR, con finitura Glossy Black o Dark Smoke. I cerchi ruota High Performance GR sono l’altra scelta. In entrambi i casi si può puntare sulla configurazione a 22 o a 23 pollici.

Più energia per il propulsore

© ABT Sportsline

L’Audi RSQ8-S di ABT Sportsline conferisce al motore V8 biturbo da 4.0 litri un rombo migliore, grazie al nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile, con 4 terminali da 102 millimetri di diametro. Volendo si può far crescere la potenza, con un aggiornamento dedicato, che spinge i cavalli a quota 690 (con 880 Nm di coppia), grazie all’unità di controllo del motore ABT. Il modello standard eroga 591 cavalli e 800 Nm di coppia.

L’abitacolo può essere in carbonio

© ABT Sportsline

Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, i proprietari di Audi RS Q8 possono rivolgersi al tuner tedesco anche per eventuali piccole modifiche agli interni, ottenendo una maggiore presenza di fibra di carbonio nell’abitacolo. Il SUV dei “quattro anelli” trattato da ABT Sportsline, grazie all’ABT Level Control (ALC) sulle sospensioni, riduce l’altezza da terra di 25 mm (Comfort) e di 15 mm (Dynamic) rispetto alla vettura di serie. L’aspetto diventa così più sportivo.