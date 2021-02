Audi RSQ8-R by ABT Sportsline, il Super-SUV da 750 CV

ABT Sportsline, celebre tuner tedesco specializzato da anni nell’elaborazione dei modelli del Gruppo Volkswagen, ha deciso di realizzare una nuova creazione battezzata RSQ8-R, frutto di tutta la sua passione ed esperienza maturata nel campo delle elaborazioni estreme.

Prestazioni sensazionali

Questo super SUV vitaminizzato si basa sulla nota e già potentissima Audi RSQ8, equipaggiata di serie con un V8 biturbo 4.0 litri in grado di sviluppare la bellezza di 600 CV. Dopo la “cura” del tuner, il SUV teutonico ha raggiunto una potenza di ben 750 CV e una mostruosa coppia massima, pari a 920 Nm. Secondo i dati diffusi da ABT, la RSQ8-R brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, invece che in 3,8, mentre la velocità di punta raggiunge i 315 km/h.

Estetica di forte impatto

L’Audi RSQ8-R verrà prodotta in soli 125 esemplari, appositamente realizzati per celebrare i 125 anni dell’azienda. L’esemplare protagonista della galleria fotografica che vi proponiamo sfoggia una splendida livrea esterna “San Marino Blue”, impreziosita da un kit estetico-aerodinamico realizzato in preziosa e leggera fibra di carbonio.

Quest’ultimo comprende tra le altre cose splitter anteriore maggiorato, minigonne laterali, spoiler posteriore, diffusore d’aria che ingloba quattro scarichi sportivi (con diametro da 102 mm), parafanghi allargati e nuove calotte dedicati agli specchietti laterali. Il kit estetico viene completato dalla presenza dei cerchi in lega da 23 pollici di colore nero, avvolti pneumatici che misurano 295/35 R23.

Assetto regolabile

Per gestire al meglio le prestazioni più elevate, il tuner è intervenuto anche sull’handling della vettura adottando un nuovo sistema di sospensioni regolabili elettronicamente, forti di un’escursione da 15 a 25 mm a seconda del settaggio scelto.

Interni personalizzati

Anche l’abitacolo ha subito numerose migliorie, a partire dall’adozione del nuovo volante sportivo ABT Sportsline, abbinato ad un inedito bracciolo centrale e ad inserti in alluminio o fibra di carbonio dedicati alla plancia e ad altri dettagli.