Audi RS5: il tuning di ABT Sportsline

Di Francesco Donnici lunedì 7 dicembre 2020

La sportiva teutonica acquista ancora più grinta e presenza scenica grazie al kit di preparazione ABT.

Audi e ABT Sportsline sono un connubio a dir poco indissolubile: il tuner tedesco è infatti celebre per le sue preparazioni sulla base delle vetture del Gruppo Volkswagen, di cui la Casa dei quattro anelli fa parte. L’ultima creazione dell’elaboratore teutonico si basa su una delle vetture più sportive della Casa di Ingolstadt, ovvero la già potentissima Audi RS5, trasformata per l’occasione in un bolide ancora più emozionante.



Design elegante e sportivo

Dal punto di vista estetico, la Audi RS5 ABT si distingue per numerosi componenti di pregio capaci esaltare sportività ed eleganza della vettura. La nuova livrea metallizzata Sonoma Green viene esaltata dai cerchi in lega da 21 pollici ABT Sport GR personalizzati nel colore speciale "Racing Gold opaco". Non manca un kit aerodinamico in carbonio lucido comprensivo di splitter, spoiler, feritoie laterali e diffusore posteriore. La fibra di carbonio “farcisce” anche l’abitacolo dal carattere “racing”: non mancano infatti sedili con guscio, inserti speciali per la plancia e volante sportivo misto pelle e carbonio.

La potenza raggiunge quota 530 CV

Per quanto riguarda il tema delle prestazioni, il tuner ha equipaggiato la RS5 con il kit di preparazione ABT Power S che permette di aumentare potenza e coppia originali da 450 e 600 Nm fino a quota 530 e 680 Nm. L'aumento della potenza si riflette anche in prestazioni migliori: lo scatto da 0 a100 km/h si riduce da 3,9 a 3,6 secondi mentre la velocità massima raggiunge i 300 km/h.

Per ottimizzare l’handling è stato ribassato l’assetto di ben 25 mm con l’utilizzo di molle regolabili in altezza che permettono un migliore controllo in curva della vettura.