Audi Q9: nuove anticipazioni sul maxi SUV

Torna a far parlare di sé la nuova Audi Q9, l’inedito super SUV di grandi dimensioni che potrebbe rappresentare la sorpresa di quest’anno. La Casa di Ingolstadt ha già registrato la suddetta sigla presso l’ufficio internazionale dei brevetti, mentre la commercializzazione dovrebbe partire nel corso del 2022.

La nuova Audi Q9 avrà la configurazione a sette posti dell’abitacolo e andrà a competere direttamente con la BMW X7, senza dimenticare la Mercedes-Benz GLS. La carrozzeria sarà più ampia rispetto alla Bentley Bentayga, in quanto la lunghezza ammonterà a non meno di 520 centimetri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Audi Q9 dovrebbe ruotare attorno al propulsore a benzina 4.0 TFSI V8, proposto nelle configurazioni Mild Hybrid da 600 CV di potenza e Plug-In Hybrid da oltre 700 CV di potenza complessiva. In virtù di ciò, le sportive declinazioni SQ9 ed RSQ9 non saranno della partita. Infine, non è esclusa la variante SUV coupé Q9 Sportback, soprattutto se la prossima Audi Q8 dovesse essere disponibile solo nella versione e-tron a propulsione elettrica.