Audi Q6: nuova denominazione per la e-tron?

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Motor.es, la SUV a propulsione elettrica Audi e-tron sarà commercializzata in futuro come Q6 e-tron. La nuova denominazione dovrebbe essere adottata – assieme alla piattaforma modulare PPE – con la seconda generazione della vettura, il cui debutto è previsto nel corso del 2025. Ovviamente, la relativa gamma comprenderà anche la sportiva Audi Q6 e-tron Sportback con la carrozzeria SUV coupé.

L’attuale Audi e-tron potrebbe adottare la sigla Q6 per coerenza di nomenclatura all’interno della Casa di Ingolstadt, dato che è prevista l’introduzione dei modelli Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback. Infatti, i numeri pari identificheranno le SUV a propulsione elettrica, mentre i numeri dispari saranno appannaggio delle SUV ad alimentazione termica. In virtù di ciò, anche le SUV coupé Q2 e Q8 potrebbero essere proposte in futuro solo nella configurazione e-tron ed affiancate dalle ‘tradizionali’ Q1 Sportback e Q7 Sportback.

Tuttavia, non è escluso che l’attuale Audi e-tron – come già ipotizzato in passato – possa adottare la sigla Q6 in occasione del restyling di metà carriera. In tal caso, le nuove Audi Q6 e-tron e Q6 e-tron Sportback dovrebbero essere proposte nelle confermate versioni 50 da 313 CV e 55 da 408 CV, nonché nella sportiva declinazione SQ6 da 503 CV di potenza.