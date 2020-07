Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback: tre motori elettrici a disposizione

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 1 luglio 2020

Audi lancerà in Italia nel terzo trimestre del 2020 le e-tron S e e-tron S Sportback, che hanno a disposizione tre motori elettrici. La potenza complessiva è di 503 CV, che garantiscono dinamicità e prestazioni

Audi prova a stupire ancora il mondo dell'auto introducendo tre motori elettrici su modelli di grande serie. Le vetture che adotteranno questa nuova soluzione sono le nuove e-tron S ed e-tron S Sportback, che saranno disponibili in Italia a partire dal terzo trimestre del 2020. Due di questi motori vengono posizionato sul retrotreno, mentre l'altro sull'avantreno. Ovviamente la trazione è integrale permanente, la trazione integrale quattro elettrica che stavolta si avvale della funzione torque vectoring elettrica con ripartizione attiva e variabile della coppia sull'assale posteriore. Tutti elementi che non possono che esaltare le doti dinamiche di questi due modelli prodotti a Ingolstadt.



Maggiori prestazioni

La soluzione scelta da Audi per le sue nuove e-tron S ed e-tron S Sportback con tre motori elettrici a disposizione, ha consentito un innalzamento notevole della cavalleria, così questa due vetture tedesche raggiungono la soglia dei 503 CV di potenza e i 903 Nm di coppia. Le prestazioni si traducono in un ottimo scatto da 0 - 100 km/h che viene coperto in appena 4,5 secondi, mentre la velocità massima viene autolimitata a 210 km/h. Ad alimentare il tutto vi è una batteria da 95 kWh (86 kWh utilizzabili) capace di consentire un'autonomia sino a 360 chilometri (e-tron S) e 365 chilometri (e-tron S Sportback) secondo il WLTP.



Caratteristiche

Entrambi i modelli di casa Audi possiedono un'impronta a terra maggiorata, sospensioni pneumatiche adattive Sport e lo sterzo progressivo. Tramite il sistema Audi drive select, il guidatore può adattare il temperamento della vettura scegliendo tra 7 profili. In più, questa piattaforma influenza la taratura delle sospensioni pneumatiche grazie alle quali si può cambiare l'altezza da terra sino a 76 mm. Un grande lavoro da parte dei tecnici di Audi è stato fatto anche nella ricerca della migliore aerodinamicità, tanto che e-tron S può contare su di un Cx pari a 0,28, mentre la S Sportback di 0,26. Inoltre, i veicoli dispongono anche di un sofisticato sistema di recupero dell'energia che consente di rigenerare sino a 270 kW di potenza elettrica nelle frenate da 100 Km/h, niente male. Per quanto riguarda invece la ricarica di serie è disponibile un caricatore AC da 11 kW, mentre in corrente continua è possibile alimentare i veicoli sino a 150 kW.