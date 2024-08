Audi Q8 costretta a manovre ardite in un vicolo stretto | Video

L’Audi Q8 è un SUV top di gamma, che poche persone possono permettersi. Usarlo con cautela è doveroso, per il tenore delle cifre in ballo, ma c’è chi non si preoccupa troppo della cosa. Ecco, allora, dei comportamenti eccentrici, come quello proposto dal video odierno, che impazza sui social. Il tizio al volante, infatti, senza curarsi troppo delle dimensioni imponenti del mezzo dei “quattro anelli”, ha deciso comunque di infilarsi in un vicolo urbano strettissimo, che non offre spazi sufficienti. Una scena del genere, qualche tempo fa, si era vista anche con una Ferrari Roma. Qui la località è diversa, ma l’effetto incastro è molto simile.

Anche nell’infelice impresa con l’Audi Q8 c’è un soggetto che collabora dall’esterno alle manovre, nell’arduo tentativo di evitare dei danni…inevitabili. Immagino già la gioia di qualche carrozziere per il lavoro, ben remunerato, che si è procurato. A meno che il proprietario del SUV tedesco non abbia tentato l’impresa per dare un effetto graffiato al suo modello, senza rivolgersi ai wrapper. Il costo, pure in questo caso, sarebbe però superiore all’irrituale “beneficio visivo” (se tale si può definire), perché non penso che i proprietari delle case le cui facciate avessero eventualmente subito dei danni staranno a guardare, accettando passivamente di farsi carico di tasca loro dei costi di ripristino.

Immagine | Screen shot da video IG Lo Statale Jonico