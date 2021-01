Audi Q5 Sportback 2021: motori, allestimenti, prezzi

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Audi Q5 Sportback, l’inedita SUV coupé di medie dimensioni della Casa di Ingolstadt, proposta a partire da 56.500 euro. Oltre all’allestimento base, la gamma prevede le configurazioni Business Advanced, S line ed S line plus. La dotazione di serie standard, invece, è completa di cerchi in lega da 18 pollici, fari Full Led e gruppi ottici posteriori Oled, portellone elettrico, assetto sportivo, Audi drive select con sette modalità di guida e display MMI touch da 10,1 pollici a comando vocale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Audi Q5 Sportback sarà disponibile nelle versioni 45TFSI con il propulsore a benzina 2.0 TFSI da 265 CV di potenza, 40TDI con il motore diesel 2.0 TDI da 204 CV di potenza e 50TDI con l’unità a gasolio 3.0 TDI V6 da 286 CV di potenza, tutte in abbinamento alla trazione integrale quattro ultra. Inoltre, le declinazioni 45TFSI e 40TDI sono dotate di cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti e tecnologia MHEV da 12V, mentre la configurazione 50TDI prevede il cambio automatico tiptronic ad otto rapporti e la tecnologia MHEV a propulsione ibrida ‘mild hybrid’ da 48V.

Tuttavia, il debutto vero e proprio della nuova Audi Q5 Sportback sul mercato italiano è in programma nel corso del mese di giugno, con l’avvio della commercializzazione. Per l’occasione, la vettura sarà proposta anche nella versione speciale edition one con i pacchetti Design Selection e Look Nero, i listelli sottoporta in carbonio, l’illuminazione di cortesia all’apertura delle porte, le pinze dei freni di colore rosso, i cerchi in lega dedicati da 20 pollici di diametro e la specifica gamma cromatica composta dalle colorazioni Verde District, Blu Ultra, Bianco Ghiaccio e Grigio Quantum.