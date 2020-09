Audi Q5 Sportback: tutte le caratteristiche della nuova SUV coupé

Di Dario Montrone sabato 26 settembre 2020

In arrivo nel corso del primo semestre del 2021, l'inedita SUV coupé Audi Q5 Sportback sarà disponibile inizialmente solo nella versione diesel 40TDI da 204 CV di potenza

Ecco la nuova Audi Q5 Sportback, l'inedita SUV coupé di medie dimensioni che affiancherà la più compatta Q3 Sportback, la più grande Q8 e l'elettrica e-tron Sportback. A livello di dimensioni, misura 469 cm in lunghezza e 282 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio varia dai 510 litri di capacità minima ai 1.480 litri di capienza massima. Inoltre, grazie al divanetto posteriore scorrevole disponibile come optional, il volume del bagagliaio in configurazione standard può essere ampliato fino a 570 litri.

Il debutto della nuova Audi Q5 Sportback sul mercato italiano è previsto nel corso del primo semestre del 2021, con la dotazione di serie completa di assetto sportivo, fari Full Led, portellone posteriore elettrico, strumentazione digitale Audi virtual cockpit con il display da 12,3 pollici e il sistema multimediale MMI touch con il display touch screen da 10,1 pollici. Inizialmente, l'inedita SUV coupé di medie dimensioni della Casa di Ingolstadt sarà proposta solo nella versione 40TDI con il motore diesel 2.0 TDI da 204 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, la tecnologia MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 12V, la trazione integrale quattro nella configurazione ultra e il cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti.

Tante motorizzazioni in seguito al debutto

Successivamente, la gamma della nuova Audi Q5 Sportback sarà ampliata con l'altra declinazione del motore diesel 2.0 TDI, il propulsore di pari alimentazione 3.0 TDI V6 con la tecnologia MHEV da 48V, due configurazioni dell'unità a benzina 2.0 TFSI con la tecnologia MHEV da 12V e due versioni TFSIe a propulsione ibrida Plug-In, nonché con il modello SQ5 in chiave sportiva.