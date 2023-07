Audi festeggia 2 milioni di auto prodotte in Ungheria

Audi ha raggiunto un altro traguardo storico grazie ad Audi Hungaria, con la produzione dell’auto n°2.000.000 a Győr. La vettura celebrativa, un Audi RS Q3 Sportback in Beige Karat, è pronta a raggiungere il suo proprietario in Germania.

Il SUV è dotato del motore TFSI da 2.5 litri e 400 CV e si distingue per aver ottenuto il premio International Engine of the Year per nove volte consecutive. Questo propulsore è stato realizzato proprio da Audi Hungaria, testimoniando l’eccellenza del brand tedesco nel settore motoristico.

Le dichiarazioni di Alfons Dintner e Zoltán Les

Alfons Dintner, presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Hungaria, ha detto: “Quest’anno, oltre al nostro 30esimo anniversario, festeggiamo anche 25 anni di produzione di veicoli. Siamo particolarmente orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto, consolidando le esperienze accumulate negli anni e preparandoci per un nuovo capitolo della nostra produzione di veicoli, dove il nostro nuovo brand CUPRA e l’elettromobilità avranno un ruolo chiave”.

La produzione in Ungheria è iniziata nel 1998 con la serie di modelli TT Coupé, seguita un anno dopo dalla TT Roadster. Dal 2013, con l’apertura della nuova fabbrica, Audi Hungaria è diventato un impianto di produzione di veicoli a tutto tondo, comprendendo press shop, body shop, paint shop, assembly shop e attività correlate di controllo qualità.

Zoltán Les, membro del Consiglio di Amministrazione di Audi Hungaria e responsabile della produzione di veicoli, ha affermato: “La produzione in serie dei modelli Audi Q3 è iniziata nel 2018, rappresentando un grande passo avanti per noi. Il SUV prodotto a Győr ha superato in gran numero la produzione del modello TT. Nel corso dello scorso anno, abbiamo prodotto oltre 171.000 auto, il nostro record. Inoltre, siamo già pronti per la produzione del nostro nuovo modello, la CUPRA Terramar, che eleverà ulteriormente il nostro standard di produzione”.

L’anno prosssimo sarà prodotto anche il nuovo Cupra Terramar

Nel 2019, la gamma Q3 si è arricchita con l’Audi Q3 Sportback e successivamente con RS Q3 e RS Q3 Sportback. Significativo è stato l’ingresso dell’elettrificazione nella produzione di Audi Hungaria nel 2019, con i primi Q3 e Q3 Sportback dotati della tecnologia mild hybrid, seguiti dalla produzione in serie delle versioni ibride plug-in nel 2020.

A partire dal 2024, verrà avviata la produzione del nuovo Cupra Terramar, rendendo Audi Hungaria il primo sito di produzione del Gruppo Audi a produrre modelli di marchi diversi oltre a quelli della casa dei quattro anelli.