Audi crea 500 nuovi posti di lavoro grazie alla mobilità elettrica

Arrivano novità importanti per Audi. La casa automobilistica di Ingolstadt ha annunciato la creazione di 500 nuovi posti di lavoro nel settore della mobilità elettrica presso la sua sede di Ingolstadt, con l’avvio della produzione della serie Q6 e-tron, basata sulla Premium Platform Electric (PPE). Xavier Ros, responsabile delle risorse umane di Audi ha dichiarato che questa notizia è la dimostrazione che con la mobilità elettrica la casa tedesca aumenterà il numero di dipendenti a differenza di quanto ipotizzato da altri. Insomma la transizione verso una mobilità a zero emissioni per i tedeschi sarà un motivo per aumentare il numero di dipendenti nei suoi stabilimenti.

Oltre a creare posti di lavoro specifici per la mobilità elettrica, la trasformazione del team è una parte fondamentale della transizione di Audi alla mobilità elettrica. L’obiettivo è sviluppare e qualificare i dipendenti esistenti per nuove mansioni. Negli ultimi 18 mesi, Audi ha formato circa 8.300 dipendenti della produzione, dello sviluppo tecnico e delle vendite a Ingolstadt prima del lancio della serie Q6 e-tron. Con la Q6 e-tron, la sede di Ingolstadt diventerà la prima fabbrica Audi in Germania con un proprio gruppo batterie.

Con la strategia aziendale “Vorsprung 2030”, Audi ha preso la decisione di eliminare gradualmente i motori a combustione in una fase iniziale. Sulla base di questa decisione, tutti gli stabilimenti vengono ora preparati passo dopo passo per la produzione di auto elettriche. Entro la fine del decennio, ogni sede del brand nel mondo dovrebbe produrre almeno un modello completamente elettrico.