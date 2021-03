Audi Q6 e-tron: arriverà nel 2022

I vertici di Audi hanno confermato che il nuovissimo SUV elettrico Audi Q6 e-tron farà il suo debutto nel 2022 e sarà basato sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo Volkswagen, che Audi sta sviluppando in collaborazione con Porsche. La Q6 e-tron sarà la prima Audi a fregiarsi dell’architettura PPE e condividerà il suo sviluppo tecnico con la Porsche Macan full electric di prossima generazione.

Si posizionerà nel listino della Casa di Ingolstadt sopra il SUV Q4 e-tron e sarà una delle oltre 20 auto elettriche che il brand tedesco lancerà entro il 2025. L’obiettivo prefissato è quello di un terzo delle sue vendite completamente elettrico entro la metà del decennio e la Q6 e-tron sarà un fattore chiave nella ricerca di Audi per raggiungere questo obiettivo.

Caratteristiche

La piattaforma PPE utilizzerà un’architettura elettronica da 800 volt e sarà in grado di fornire una ricarica rapida CC fino a 350 kW. Sarà anche possibile un’autonomia di oltre 500 chilometri. La PPE è un’evoluzione della piattaforma J1 che è alla base dei modelli Audi e-tron GT e RS e-tron, che offrono un minimo di 450 chilometri (WLTP) di autonomia nella e-tron GT entry-level. Il propulsore a quattro ruote motrici da 469 CV di quell’auto dovrebbe essere alla base della nuova Q6 e-tron, mentre un modello ad alte prestazioni potrebbe trovare il suo spazio in un secondo momento con una potenza fino a 636 CV per una potenziale futura Q6 e-tron RS.

Piani futuri

L’anno prossimo la Q6 e-tron entrerà in produzione nello stabilimento Audi di Ingolstadt, che il marchio sta convertendo in una linea di assemblaggio completamente elettrica, rimuovendo l’attrezzatura esistente che produce la A3. Ciò include anche lo sviluppo di una struttura interna per l’assemblaggio delle batterie “nelle immediate vicinanze dell’assemblaggio delle auto”, secondo Duessman. Dopo la Q6 e-tron, Audi ha confermato che il primo modello “Project Artemis” verrà lanciato nel 2024. L’auto sarà destinata al settore del lusso, guidando lo sviluppo dell’architettura, della tecnologia e dei sistemi operativi dei futuri veicoli elettronici da parte di Audi.