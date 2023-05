Audi, Markus Duesmann: ‘C’è bisogno di nuove idee per la transizione energetica’

Il tema del Ludwig Herald Summit di quest’anno ha messo in rilievo la speranza di un nuovo boom economico dopo anni di guerra e crisi. Markus Dussmann, CEO di Audi, ha dato il via alla seconda giornata dell’evento con un discorso dedicato alla mobilità sostenibile.

Alla successiva tavola rotonda, ha preso posizione sul futuro della mobilità green e ha condiviso i suoi pensieri sulle sfide e le opportunità presentate dalla transizione energetica. Riportiamo di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato della casa dei quattro anelli.

Mobilità sostenibile

“Nel 2021, Audi è stata la prima casa automobilistica a fissare una data definitiva per l’eliminazione graduale della tecnologia dei motori a combustione interna. Ora, mosse politiche come l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti confermano che siamo sulla strada giusta”.

Transizione energetica in Germania

“Il cambiamento climatico ci sta costringendo a passare alle fonti di energia rinnovabile il più velocemente possibile, con la guerra in Ucraina, un altro catalizzatore per allontanarci dalle importazioni di combustibili fossili. Dobbiamo potenziare la transizione energetica in Germania. Oltre allo sviluppo di nuove tecnologie, abbiamo anche bisogno di nuove idee per la transizione energetica a livello di partenariato pubblico-privato, sia per quanto riguarda la generazione che lo stoccaggio di energia”.

Competitività internazionale

“Gli alti prezzi dell’elettricità industriale gravano pesantemente sulle aziende. Questi prezzi minacciano lo status della Germania come sede commerciale. Le tariffe scontate aiuterebbero a mantenere i posti di lavoro sicuri”.

“L’U.S. Inflation Reduction Act ha un impatto reale come catalizzatore per la tecnologia sostenibile. Non c’è modo che un’azienda focalizzata sui profitti possa trasferire un sussidio considerevole come questo. Ecco perché stiamo esaminando da vicino come possiamo far crescere le nostre attività in Nord America”.

“La transizione energetica è una grande opportunità per la Germania e l’Europa per diventare ancora più competitivi. Sulla base di tecnologie sostenibili all’avanguardia, possiamo sviluppare una posizione europea indipendente, che possiamo rappresentare sul mercato globale. Per come la vediamo noi, proteggere il clima e aumentare le esportazioni non si escludono a vicenda. Piuttosto, sono il nostro USP”.