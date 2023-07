Audi EP4: la NSU Prinz 4 risorge sotto forma di auto elettrica [FOTO]

In occasione del 150° anniversario dello stabilimento Audi di Neckarsulm, un gruppo di 12 apprendisti ha deciso di rivisitare un classico dell’automobilismo. La NSU Prinz 4, un modello storico prodotto a Neckarsulm da NSU Motorenwerke tra il 1961 e il 1973, è stata reinventata come veicolo elettrico sotto il nome di Audi EP4.

EP4 non è stato scelto a caso. La “E” simboleggia la trazione elettrica mentre “P4” è un omaggio alla NSU Prinz 4. Il progetto, avviato a gennaio 2023, vede una Prinz 4 del 1971 come base di partenza, che era rimasta inattiva per decenni.

Dispone di un motore elettrico da 239 CV

L’Audi EP4 è stata equipaggiata con un motore elettrico da 239 CV, originariamente appartenente a un’Audi e-tron del 2020. La fonte di energia è invece una batteria del Q7 TFSI e quattro, posizionata dove un tempo si trovava il serbatoio di carburante.

Nonostante la trasformazione, gli apprendisti hanno tenuto fede alle radici della NSU Prinz, conservando elementi storici come i fari anteriori e i fanali posteriori. Hanno anche mantenuto le linee distintive della carrozzeria e del tetto degli anni ‘70.

Infine, l’abitacolo della EP4 è stato ridotto all’essenziale e ricorda quello di un’auto da corsa. In particolare, abbiamo dei sedili a secchiello Recaro Podium e un computer monoscheda e uno schermo che permettono di accedere ad alcune funzionalità.