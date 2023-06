Audi Q4 e-tron sarà più “ecologica”

Audi Q4 e-tron sarà il primo modello della casa tedesca che darà il via al cosiddetto progetto “GlassLoop”. Il marchio di Ingolstadt ha accumulato più di un anno di studio e ricerche per sviluppare un processo per fabbricare parabrezza con vetro riciclato, il che non è stato un lavoro per niente facile. Ciò avverrà a partire dal prossimo mese di settembre.

Il vetro riciclato sarà di serie nell’Audi Q4 e-tron a partire dall’autunno

Il vetro laminato dei parabrezza di Audi Q4 e-tron utilizzerà una percentuale molto elevata di vetro riciclato di finestrini di altre auto danneggiate. Il processo richiede un contenuto massimo di un 30 per cento di vetro proveniente dai parabrezza di veicoli incidentati, il cui destino fino ad ora era quello di convertirsi in bottiglie e in materiale isolante. Il processo di Audi permette di restituire il vetro alle auto nuove attraverso una procedura che trita i vetri e li separa dalle gomme e dai sigillanti per poi essere trasformati in granuli, che si fondono e si preparano per il laminato.

Questo metodo di riciclaggio è proprio della filosofia di economia circolare nella quale la casa tedesca ha deciso di immergersi scommettendo di dare una nuova vita ai materiali per il maggior tempo possibile. Questo è un passo in più verso la neutralità alle emissioni alla quale lavora il costruttore di Ingolstadt e che prevede di raggiungere i suoi obiettivi dal 2025. Audi Q4 e-tron sarà dunque ancora più ecologica dal prossimo autunno.