Audi Italia: il brand manager Fabrizio Longo traccia la strada per il marchio tedesco

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale.it, il brand manager di Audi Italia, Fabrizio Longo ha tracciato la strada che il marchio tedesco ha intenzione di percorrere nei prossimi anni. Il direttore del brand nel nostro paese ha detto che il futuro del settore è l’elettrico. Il numero uno di Audi in Italia ha innanzi tutto voluto ricordare quelli che sono gli elementi che stanno garantendo il successo della casa automobilistica di Ingolstadt che nonostante i tanti problemi vissuti dal settore vive un momento davvero molto positivo.

Audi Italia: il direttore Fabrizio Longo parla dei successi ottenuti ma guarda già a nuovi traguardi

Longo ha detto che in Audi sono stati in grado in anni molto difficili di riuscire ad ottenere risultati di rilievo mettendo in discussione modelli di businness che non andavano più bene per i nuovi scenari che si prefigurano nel settore. “Quello italiano è stato il mercato che, nella galassia Audi, ha raggiunto il miglior risultato a livello mondiale proprio in termini di immagine“, ha evidenziato il numero uno del marchio che fa parte del gruppo Volkswagen.

Longo ha poi confermato che la strada del brand per il futuro è già tracciata. La casa tedesca punterà sempre di più su emissioni zero, sostenibilità e circular economy. A proposito della decarbonizzazione degli stabilimenti, questa è già stata avviata ed entro il 2025 verrà estesa a tutti gli impianti del brand. Il numero uno di Audi in Italia ha anche ricordato come i processi produttivi e ingegneristici sono stati riscritti fin dall’inizio e questo ovviamente ha un impatto davvero virtuoso su tutta la supply chain.

Per quanto riguarda l’elettrico, ha ricordato che Audi ha promesso di investire 28 miliardi nel prossimo quadriennio, con 20 modelli nuovi, di cui 10 solo elettrici. Dal 2033, con ben due anni di anticipo rispetto al divieto imposto dall’UE, la casa di Ingolstadt venderà solo auto elettriche al 100 per cento. “Chi pensa che l’elettrico ridurrà i posti di lavoro, non ha chiaro la portata del reale impatto sociale di questa tecnologia: parliamo della creazione di nuove filiere. Abbiamo davanti ai nostri occhi un potenziale incredibile legato allo sviluppo e produzione delle batterie, dell’industria del riciclo e di quella digitale“.