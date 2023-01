Ecco l’unica Audi Alhambra al mondo…

Le monovolume non sono mai state tra i modelli di auto più desiderabili, almeno prima dell’avvento delle SUV, ma il venditore di questa particolare Seat Alhambra ha fatto del suo meglio per assicurarsi che fosse diversa da qualsiasi altra.

Un’Alhambra di prima generazione?

La descrizione, che accompagna le foto pubblicate su Facebook, non indica di quale anno sia l’Alhambra, ma sembra essere un modello di prima generazione, prodotto tra il 1996 e il 2010 e venduto anche come Volkswagen Sharan e Ford Galaxy. A farla diventare tanto curiosa quanto interessante è una moltitudine di componenti Audi.

Componenti estetiche Audi

La parte anteriore è stata completamente revisionata e ora sfoggia una griglia, fari, prese d’aria e fendinebbia del marchio dei Quattro Anelli. Compaiono anche rifiniture in una delle tonalità blu più riconoscibili di Audi. Un’ulteriore aggiunta al look ispirato all’Audi sono gli specchietti retrovisori argentati a contrasto.

Le modifiche continuano nella parte posteriore, dove si fanno notare le luci posteriori Audi e un nuovo paraurti, una sezione del diffusore argentata e doppi terminali di scarico. Sebbene non sia visibile in queste foto, il venditore afferma di aver montato anche dischi e pastiglie dei freni Porsche, ma non menziona da quale modello del marchio di Stoccarda provengano.

Dati tecnici sconosciuti

Nell’elenco delle caratteristiche sono stati inclusi pochissimi dettagli reali, come ad esempio che motore monta o quanti chilometri ha percorso. Andare in giro con questa Alhambra aspirante Audi non è poi così costoso, ha infatti un prezzo di soli 3.000 euro.