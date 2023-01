Audi Alhambra: le foto

Le monovolume non sono mai state tra i modelli di auto più desiderabili, almeno prima dell’avvento delle SUV, ma il venditore di questa particolare Seat Alhambra ha fatto del suo meglio per assicurarsi che fosse diversa da qualsiasi altra. La descrizione, che accompagna le foto pubblicate su Facebook, non indica di quale anno sia l’Alhambra, ma sembra essere un modello di prima generazione, prodotto tra il 1996 e il 2010 e venduto anche come Volkswagen Sharan e Ford Galaxy. A farla diventare tanto curiosa quanto interessante è una moltitudine di componenti Audi.