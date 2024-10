Audi A6 e-tron: nuove versioni entry-level per Sportback e Avant

Audi continua a innovare la sua gamma elettrica, introducendo due nuove varianti per l’A6 e-tron nelle configurazioni Sportback e Avant. Dopo le potenti versioni da 381 CV e l’S6 da 551 CV, arrivano ora un’opzione entry-level da 326 CV con trazione posteriore e una versione quattro da 462 CV con trazione integrale. Le due versioni ampliano la scelta per i consumatori, offrendo potenze e autonomie diverse per adattarsi a ogni esigenza di mobilità.

Performance e autonomia

La versione base da 326 CV è equipaggiata con una batteria da 83 kWh (75,8 kWh effettivi) che permette di raggiungere fino a 627 km di autonomia per la Sportback e 598 km per la Avant. Grazie alla ricarica rapida da 225 kW, questa versione può recuperare fino a 260 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione HPC. Le prestazioni rimangono di alto livello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi e una velocità massima autolimitata di 210 km/h, offrendo così un ottimo compromesso tra efficienza e prestazioni.

Per chi desidera maggiore potenza, la versione quattro da 462 CV rappresenta un’evoluzione significativa, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. Anche questa versione ha la velocità massima autolimitata a 210 km/h e include una batteria maggiorata da 100 kWh (94,9 kWh effettivi), che garantisce un’autonomia massima di 716 km nel ciclo WLTP per la Sportback e 685 km per la Avant. Grazie alla tecnologia a 800 Volt e alla potenza di ricarica fino a 270 kW, è possibile ricaricare fino al 290 km in soli 10 minuti e portare la batteria dal 10 all’80% in circa 21 minuti.

Tre gli allestimenti

Le nuove Audi A6 e-tron saranno disponibili in Italia dal primo trimestre 2025 con tre allestimenti: Business, Business Advanced e S line edition. I prezzi partono da 65.500 € per la versione entry-level Sportback e da 68.000 € per la Avant, mentre le versioni quattro partono rispettivamente da 79.500 € e 82.000 €. Con queste nuove varianti, Audi amplia ulteriormente la propria gamma elettrica, offrendo soluzioni versatili e prestazioni eccezionali per il segmento delle berline elettriche di alta gamma.