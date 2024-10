Audi ha aperto gli ordini per la nuova A6 e-tron, la berlina elettrica che segna un ulteriore passo avanti nella mobilità sostenibile del marchio tedesco. Basata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), la A6 e-tron è disponibile in due configurazioni di carrozzeria: la elegante Sportback e la versatile Avant. Con un’autonomia che arriva fino a 756 chilometri per la versione Sportback e una potenza di ricarica fino a 270 kW in corrente continua, la nuova A6 e-tron rappresenta un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche premium.

Grazie a una batteria da 100 kWh e un sofisticato sistema di gestione termica, la A6 e-tron può ripristinare fino a 310 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica HPC. Inoltre, il tempo necessario per portare la batteria dal 10% all’80% è di soli 21 minuti, un primato nel suo segmento. La versione più sportiva, l’Audi S6 e-tron, si distingue per la trazione integrale quattro elettrica e due motori capaci di erogare una potenza di 551 CV.

La tecnologia è al centro della nuova A6 e-tron. Il “palcoscenico digitale” all’interno dell’abitacolo è dominato da un cruscotto virtuale Audi da 11,9 pollici e un display centrale curvo MMI OLED da 14,5 pollici, garantendo una gestione intuitiva di tutte le funzioni principali. Per i passeggeri anteriori, è disponibile un display dedicato da 10,9 pollici, incluso nelle versioni più equipaggiate.

L’auto si avvale della seconda generazione dei retrovisori esterni virtuali, che migliorano l’aerodinamica riducendo il coefficiente di resistenza fino a un impressionante 0,21 (nel caso della Sportback). Il tetto panoramico elettrocromatico e le luci posteriori OLED di ultima generazione contribuiscono a rendere la A6 e-tron un’auto non solo tecnologicamente avanzata, ma anche elegante e innovativa.

In termini di assistenza alla guida, Audi ha integrato un pacchetto completo di sistemi ADAS per garantire la massima sicurezza e comfort, come il pianificatore di itinerari e-tron trip planner, che calcola automaticamente le fermate di ricarica necessarie lungo il percorso. Inoltre, grazie alla funzione Plug & Charge, il processo di ricarica diventa ancora più semplice e veloce.

Audi ha pensato anche alla flessibilità con l’introduzione del servizio e-tron switch. Chi necessita di un veicolo con maggiore autonomia per lunghi viaggi potranno usufruire per 15 giorni all’anno di un’auto ibrida Audi, mantenendo così il piacere di guida senza compromessi.

Le consegne della nuova Audi A6 e-tron e S6 e-tron inizieranno nel primo trimestre del 2025. I prezzi partono da 74.500 euro per la versione A6 Sportback e-tron performance e da 77.000 euro per la Avant. Le versioni sportive Audi S6 e-tron saranno disponibili a partire da 99.500 euro per la Sportback e 102.000 euro per la Avant, offrendo una combinazione perfetta di lusso, tecnologia e prestazioni.