Audi A4: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Per il 2024 è atteso il debutto della nuova Audi A4 che, come l’attuale generazione, condividerà la piattaforma modulare MLB Evo a motore longitudinale con la più grande A6. Oltre alla variante berlina, la gamma comprenderà anche la confermata A4 Avant con la carrozzeria station wagon. Esteticamente, invece, sarà riconoscibile per lo stile più sportivo.

Maggiore elettrificazione

La gamma delle motorizzazioni della nuova Audi A4 ruoterà attorno al propulsore 2.0 TFSI a benzina, nonché al motore diesel 2.0 TDI. Entrambi adotteranno la tecnologia Mild Hybrid da 48V, in sostituzione dell’attuale MHEV da 12V. Inoltre, è previsto il ritorno della propulsione ibrida con la tecnologia HEV, attraverso le sigle TFSIh e TDIh. Scomparirà l’unità a gasolio 3.0 TDI V6, sostituita dalla motorizzazione 2.0 TDIe a propulsione ibrida Plug-In destinata anche alla sportiva declinazione S4. Il top di gamma, invece, sarà ancora rappresentato dalla RS4, con il confermato propulsore a benzina 3.0 TFSI V6 che erogherà oltre 450 CV di potenza. Infine, non sarà prodotta alcuna configurazione e-tron a propulsione elettrica.

Futuro incerto per la sportiva A5

Per quanto riguarda i modelli ‘alter ego’ della nuova Audi A4 in chiave sportiva con la sigla A5, le varianti Coupé e Sportback sono in attesa del via libera definitivo da parte del management della Casa di Ingolstadt, quindi sono ancora in forse. La variante Cabriolet, invece, dovrebbe essere categoricamente esclusa.