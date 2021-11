Audi A3 Sportback: nuove indiscrezioni sulla variante allroad

Nel corso del prossimo anno, la gamma della nuova Audi A3 Sportback dovrebbe essere ampliata all’inedita variante allroad, riconoscibile per lo stile da SUV e l’assetto rialzato della carrozzeria, nonché per i paraurti specifici.

Più probabile come A3 cityhopper

Dato che non sarà dotata della trazione integrale quattro, potrebbe non essere commercializzata come Audi A3 allroad. Infatti, sarà caratteristicamente in linea con la più piccola A1 citycarver, modello ‘alter ego’ in chiave SUV della utilitaria premium Audi A1 Sportback. Tuttavia, dovrebbe essere proposta come A3 cityhopper, denominazione registrata recentemente dalla Casa di Ingolstadt.

Anche a propulsione ibrida Plug-In

La gamma della nuova Audi A3 allroad o cityhopper comprenderà le versioni a benzina 30TFSI da 110 CV e 35TFSI da 150 CV di potenza, le declinazioni diesel 30TDI da 116 CV e 35TDI da 150 CV di potenza, più le configurazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid con le sigle 40TFSIe da 204 CV e 45TFSIe da 245 CV di potenza complessiva.