Addio Audi A1 e Audi Q2: il marchio tedesco si prepara a una rivoluzione nella gamma compatta. Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha confermato in un’intervista ad Autocar che non ci saranno successori per questi modelli. La loro produzione terminerà entro il 2026, segnando una svolta strategica per il brand di Ingolstadt, che segue così le orme di Mercedes con la Classe A.

L’A3 resterà in gamma

Questa decisione riflette una chiara volontà di riposizionamento verso l’alto, con l’obiettivo di rafforzare l’identità premium di Audi. Sebbene il marchio rinunci ai suoi modelli più accessibili, non abbandonerà del tutto i segmenti inferiori. La strategia si concentrerà invece sul segmento C, dove l’Audi A3 continuerà a giocare un ruolo chiave.

Il futuro del marchio sarà sempre più elettrico, con il debutto nel 2024 di un nuovo modello elettrico Audi, destinato a diventare l’entry-level della gamma BEV. Questo veicolo, che potrebbe combinare le caratteristiche di una hatchback e di un crossover, avrà dimensioni simili alla Skoda Elroq e un prezzo di partenza intorno ai 35.000 euro. “Sarà un concept meraviglioso, unico e indipendente”, ha dichiarato Döllner, lasciando intendere un approccio innovativo al design. Tra le ipotesi più affascinanti, si parla del possibile ritorno del nome storico Audi A2, assente dal mercato da diversi anni.

Una nuova piattaforma

Per quanto riguarda la piattaforma, si ipotizza l’adozione della nuova piattaforma SSP. Tuttavia, questa non sarà pronta per la produzione di massa prima del 2028, lasciando aperti interrogativi sulla soluzione tecnica che Audi utilizzerà nel frattempo.

Jose Miguel Aparicio, responsabile del marchio per il Regno Unito, ha evidenziato come questa nuova direzione sia coerente con la volontà di Audi di posizionarsi come punto di riferimento nel segmento auto premium, coprendo dal segmento A al segmento D. Tale scelta comporterà inevitabilmente un incremento dei prezzi, giustificato dall’elevato contenuto tecnologico e qualitativo che caratterizzerà i nuovi modelli.

Con questa trasformazione della gamma, Audi si prepara ad affrontare le sfide della transizione elettrica, consolidando la propria immagine di costruttore premium e puntando su modelli innovativi e tecnologicamente avanzati.