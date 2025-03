«La quarta generazione sarà l’ultima, non ci sarà una quinta Classe A». Con queste parole Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz, ha annunciato la fine di un’era per il marchio tedesco. La storica compatta, lanciata nel 1997, lascerà il posto a modelli più redditizi e con maggiore appeal globale, segnando un cambio di strategia per il costruttore di Stoccarda.

Dal 1997 ad oggi, la Classe A ha rappresentato una rivoluzione nel segmento delle auto premium. Prima monovolume compatta di lusso, ha saputo combinare dimensioni contenute con una spaziosità sorprendente. Tuttavia, non sono mancati gli ostacoli: il celebre “test dell’alce” aveva evidenziato problemi di stabilità, poi risolti grazie all’introduzione di serie del sistema ESP, un’innovazione che ha contribuito al successo del modello.

Il futuro delle compatte

Con l’uscita di scena della Classe A, sarà la berlina CLA a diventare il modello d’ingresso nella gamma Mercedes-Benz. Basata sulla nuova piattaforma MMA, questa vettura promette di coniugare motorizzazioni ibride ed elettriche, offrendo così una maggiore versatilità tecnologica. Il debutto della CLA includerà anche una versione shooting brake, prevista entro la fine dell’anno, pensata per chi cerca eleganza senza rinunciare alla praticità.

Il rinnovamento della gamma di auto compatte non si ferma qui. Entro il 2026, infatti, arriveranno le nuove generazioni dei SUV GLA e GLB, anch’essi sviluppati sulla piattaforma MMA. Questo approccio mira a consolidare la presenza del marchio nel segmento premium, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle nuove tecnologie.

Una pagina di storia che si chiude per Mercedes

La decisione di interrompere la produzione della Classe A chiude un capitolo importante nella storia di Mercedes-Benz. Con i suoi 3,6 metri di lunghezza, questa compatta audace è riuscita a conquistare una vasta clientela, diventando il simbolo di accessibilità al mondo premium della Stella. Ora, il costruttore punta a rafforzare la propria posizione con veicoli sempre più avanzati in termini di elettrificazione e connettività, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.