Dacia Bigster, il nuovo SUV di punta della casa romena, vedrà il suo debutto posticipato a fine aprile 2025. “Stiamo accelerando la produzione per soddisfare l’elevata domanda già registrata per la Bigster”, ha dichiarato Mihai Bordeanu, direttore generale di Dacia Romania. Le prime consegne sono previste per maggio dello stesso anno.

Con una lunghezza di 4,57 metri, il modello si propone di rivoluzionare il segmento C-SUV, offrendo un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro. La Bigster punta a competere con modelli affermati come Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai e Kia Sportage, distinguendosi per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo e un generoso bagagliaio da 667 litri.

L’offerta di Dacia motorizzazioni è ampia e diversificata. La gamma include un motore a tre cilindri da 1,2 litri in due varianti di potenza (130 e 140 CV), con la possibilità di trazione integrale 4×4 per la versione meno potente. Non manca l’opzione bi-fuel benzina-GPL, mentre per chi cerca maggiore efficienza sarà disponibile una versione SUV ibrido da 155 CV, che combina un motore termico da 1,8 litri con un propulsore elettrico integrato nel cambio automatico. Per l’autunno 2025 è attesa anche una variante mild hybrid con trazione integrale e motore elettrico sull’asse posteriore.

Il successo del modello è già evidente: sono stati raccolti 10.000 ordini online in Europa, un risultato impressionante per un’auto non ancora presente nei concessionari. Francia e Germania si confermano i principali mercati di riferimento, seguiti probabilmente da Italia o Regno Unito.

Il 27 marzo rappresenterà una data cruciale per la campagna di lancio, con un evento dedicato ai giornalisti che avranno l’opportunità di testare il veicolo, valutandone prestazioni e caratteristiche tecniche. Questo evento offrirà ai potenziali acquirenti un’anteprima delle qualità della Bigster.

Con questo nuovo modello, Dacia punta a ridefinire gli standard nel mercato SUV di medie dimensioni, proponendo una combinazione vincente di design, tecnologia e convenienza, che potrebbe mettere in difficoltà i concorrenti più blasonati.