La Mercedes-Benz CLA rappresenta una nuova era per le berline compatte premium, unendo innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Questo modello, interamente elettrico, ridefinisce il concetto di mobilità intelligente grazie a un’architettura avanzata e a un sistema operativo di ultima generazione.

La vera rivoluzione arriva con la tecnologia MB.OS, un ecosistema digitale che integra algoritmi di intelligenza artificiale e connessione al cloud. Questo sistema consente aggiornamenti costanti over-the-air, garantendo un veicolo sempre all’avanguardia per tutta la sua vita utile. Inoltre, la quarta generazione del sistema MBUX porta l’esperienza di guida a un livello superiore, con il MBUX Superscreen, un display interattivo che combina grafica in tempo reale e un’interfaccia intuitiva. L’assistente virtuale, basato su ChatGPT4o, offre risposte avanzate e una navigazione ottimizzata grazie all’integrazione con Google Maps.

La CLA elettrica ha prestazioni di assoluto rilievo: il modello CLA 250+ offre fino a 792 km secondo il ciclo WLTP, mentre la versione CLA 350 4MATIC raggiunge una potenza di 260 kW. L’architettura elettrica a 800 volt permette ricariche ultrarapide, aggiungendo 325 km di autonomia in soli dieci minuti. Le batterie di nuova generazione, prodotte con un’impronta carbon neutral, aumentano la densità energetica del 20%, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Il design emozionale si riflette in linee sportive e dettagli distintivi, come la griglia A-shape reinterpretata e il pannello a stella con 142 LED. All’interno, l’abitacolo combina il lusso del MBUX Superscreen con materiali innovativi e un comfort superiore, grazie a dettagli come il tetto panoramico e la console centrale fluttuante. I sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il DISTRONIC Distance Assist e il MB.DRIVE ASSIST, garantiscono massima sicurezza e facilità d’uso.

La nuova Mercedes-Benz CLA stabilisce nuovi standard nel segmento delle berline compatte premium, unendo tecnologia, sostenibilità e design in un connubio perfetto.