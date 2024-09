Aston Martin Vantage AMR costretta a fare lo show off-road | Video

Usare un’Aston Martin Vantage AMR per fare uno show in off-road non è la cosa più in sintonia con lo spirito della supercar inglese, ma c’è chi non si cura troppo della cosa, come il protagonista del video odierno. Il tizio, infatti, si concede qualche manovra di taglio vagamente rallistico su fondo sterrato. Non manca il classico traverso, che in quel contesto ambientale crea più di un’apprensione negli amanti del marchio. Poi c’è pure un intoppo, con danni alla macchina.

L’esemplare usato per l’insolito spettacolo dispone dell’Halo Pack e si offre allo sguardo con una livrea che riprende quella della GTE vincitrice nel FIA WEC 2016. Sulla base in Stirling Green spiccano le strisce Lime Green. Sembra strano che, in tale veste, l’auto venga usata in fuoristrada e non per sfoggiare il suo carattere in pista o nelle più rinomate vie dello shopping. Evidentemente la voglia di mettersi in mostra trova espressione in vari contesti: l’importante, per alcuni, è guadagnare la scena, nel bene o nel male, come se tutto il resto fosse noia.

Incolpevole protagonista dell’uso in off-road è la già citata Aston Martin Vantage AMR. Questa vettura in serie speciale deriva dalle corse, con un trattamento ad hoc. Alla clientela la possibilità di scegliere fra un V8 da 4.7 litri con 430 CV e un V12 da 6.0 litri con 600 cavalli, entrambi aspirati. L’auto protagonista del video ha la prima motorizzazione. I suoi purosangue si librano nell’aria con un sound gradevolissimo. Molto incisivo il quadro prestazionale, anche in termini di handling. Sbagliato, però, l’uso proposto nei fotogrammi del filmato a seguire.