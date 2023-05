Aston Martin, Renato Bisignani: ‘Siamo interessati più ai margini di guadagno che ai volumi di vendita’

La nuova Aston Martin DB12 è stata esposta a Roma durante il concorso ippico tenutosi a Piazza di Siena. In quest’occasione è intervenuto anche Renato Bisignani, Head of Global Marketing and Communications della casa automobilistica britannica, il quale ha voluto commentare il lancio sul mercato della prima super tourer al mondo.

Innanzitutto, Bisignani ha dichiarato che la vettura è già in produzione e le prime consegne avverranno entro la fine del 2023. Purtroppo, al momento non conosciamo ancora il prezzo di listino della nuova DB12, ma dovrebbe partire da 185.000 £ (213.014,58 €).

“Il modello rappresenta il connubio perfetto fra il posizionamento ultra-lusso, fatto di qualità dei materiali, e le alte prestazioni, quindi la performance pura, la dinamica di guida e il coinvolgimento che il guidatore può avere con la vettura. E rappresenta la prima vettura a motore centrale anteriore di nuova generazione della linea DB che è una linea storica del marchio Aston Martin”, ha detto Bisignani.

Aston Martin mira a vendere circa 10.000 unità entro il 2025

Il responsabile marketing e comunicazione di Aston Martin ha aggiunto che il marchio premium mira a vendere circa 10.000 veicoli della sua gamma entro il 2025, di cui la metà sarà composta dal DBX e la restante parte dalle vetture sportive con motore anteriore e posteriore.

Tuttavia, Renato Bisignani ha precisato che la casa britannica è interessata maggiormente ai margini di guadagno piuttosto che ai volumi di vendita. Infatti, nel settore automobilistico ultra-lussuoso, sono i margini a fare la differenza anziché la quantità di esemplari venduti.

Infine, il capo Marketing and Communication di Aston Martin ha detto che la prima auto completamente elettrica del brand sarà presentata nel 2025 mentre la commercializzazione è prevista per l’anno successivo.