Aston Martin posticipa il lancio del suo primo veicolo elettrico

Aston Martin ha annunciato il rinvio del lancio del suo primo veicolo elettrico a batteria al 2026, citando una domanda dei consumatori inferiore alle aspettative per tali auto rispetto al prezzo previsto dei veicoli elettrici. Si prevede che il veicolo sarà dotato della tecnologia sviluppata da Lucid Group.

Rinviato di un anno il debutto del primo modello totalmente elettrico di Aston Martin

Lo scorso giugno, Aston Martin ha comunicato il suo piano di introdurre sul mercato quattro veicoli completamente elettrici. Questi modelli avrebbero beneficiato della tecnologia sviluppata da Lucid per migliorare le loro prestazioni. Nonostante Lucid sia un marchio automobilistico relativamente giovane, le sue vetture, come la Lucid Air Sapphire, vantano specifiche impressionanti. Originariamente, il debutto del primo veicolo con tecnologia Lucid era programmato per il 2025, come riportato in un articolo di Automotive News.

Tuttavia, Aston Martin ha ora posticipato il lancio di questi veicoli elettrici al 2026 a causa di una domanda dei consumatori inferiore alle aspettative per auto elettriche a batteria a quel prezzo. Il presidente esecutivo della casa automobilistica, Lawrence Stroll, ha spiegato che il ritardo nella produzione dell’auto elettrica Lucid della società è attribuibile, almeno in parte, alla domanda dei consumatori. Ha dichiarato che la richiesta per i veicoli elettrici a batteria, soprattutto a livello dei prezzi proposti da Aston Martin, non è stata quella prevista due anni fa.

Aston Martin ha destinato una somma significativa di risorse ai suoi programmi futuri, con un impegno di 2,53 miliardi di dollari nelle tecnologie avanzate, inclusa la progettazione di soluzioni BEV, nei prossimi cinque anni. La casa automobilistica ha sottolineato di pianificare un investimento di 441,7 milioni di dollari nello sviluppo di nuovi prodotti solo per quest’anno.