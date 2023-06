Aston Martin, Roberto Fedeli: ‘L’accordo con Mercedes è molto importante per il nostro futuro’

Aston Martin ormai si affida da diverso tempo a Mercedes per le sue auto sportive. Oltre ad essere un partner tecnico, la Stella di Stoccarda è anche un importante azionista. Tra l’altro, entro la fine del 2023, il brand tedesco ha in programma di aumentare la propria quota di partecipazione fino al 20%.

Detto ciò, Roberto Fedeli – Chief Technical Officer di Aston Martin – ha dichiarato, durante una recente intervista con Autocar, che la collaborazione tra i due marchi automobilistici proseguirà nei prossimi anni.

Fedeli ha parlato anche dell’introduzione dello standard Euro 7. “Con la prossima sfida che riguarda i motori a combustione interna, ossia l’Euro 7, senza Mercedes potremmo essere nei guai. Allo stesso tempo, Mercedes non è solo un semplice fornitore di propulsori per noi, ma è anche l’architettura elettrica di base. Abbiamo integrato dei nuovi componenti nell’architettura Mercedes di base per la nostra nuova DB12”.

La Formula 1 permette di sviluppare al meglio le future auto del brand di Gaydon

Proseguendo, il CTO della casa automobilistica britannica ha dichiarato che le future auto dell’azienda trarranno vantaggio dalle lezioni apprese in Formula 1. Egli ha aggiunto che Fernando Alonso è uno dei pochissimi piloti F1 ad essere interessato anche alle capacità delle vetture stradali.

Sappiamo che il 2026 potrebbe essere l’anno di addio di Aston Martin al motore V12 a causa delle normative sulle emissioni che diventano sempre più severe col passare del tempo. Infine, il brand premium aveva lavorato anche su un proprio motore V6 per la nuova Vanquish, ma quest’ultima è stata eliminata dalla roadmap.