Aston Martin, Lawrence Stroll: ‘Il 27 giugno riveleremo il nostro piano per la prima auto elettrica’

Lawrence Stroll, presidente di Aston Martin, ha confermato nelle scorse ore che la casa automobilistica premium rivelerà maggiori dettagli sulle nuove auto, che lancerà nei prossimi cinque anni (comprese le ibride plug-in e le 100% elettriche), il 27 giugno.

Stroll ha dichiarato che la prima vettura full electric del marchio britannico è in fase di sviluppo, nonostante abbia precisato che non ci sono molti clienti che chiedono un BEV Aston Martin. Ad ogni modo, lo Chief Creative Officer Marek Reichman ha affermato che sarà un nuovo prodotto basato su una nuova piattaforma.

La piattaforma EV sarà totalmente nuova

Il costruttore non ha alcuna intenzione di piazzare delle batterie all’interno di una vecchia piattaforma per realizzare il suo primo EV. Inoltre, il capo tecnico Roberto Fedeli ha precisato che il nuovo pianale non avrà alcun legame con Geely, che ricordiamo recentemente ha aumentato la sua quota di partecipazione in Aston Martin al 17%.

“Vedrai che abbiamo un obiettivo diverso, abbiamo in mente qualcosa di completamente diverso dalla tecnologia già disponibile. Il nostro pensiero è che l’elettrico non sia un propulsore ma una nuova dinamica del veicolo. Per questo abbiamo in mente la nostra roadmap”, ha detto Fedeli.

La prima plug-in hybrid sarà la Valhalla

Per quanto riguarda le auto ibride plug-in, la prima sarà la supercar Aston Martin Valhalla, presentata nella versione di produzione lo scorso anno e prevista per la vendita entro la fine del 2024. Allo stesso tempo, il brand annuncerà le nuove auto a combustione interna in arrivo nei prossimi 18 mesi, secondo Lawrence Stroll.

Parliamo di sette nuovi modelli che seguiranno la DB12. La DB12 Volante dovrebbe arrivare per prima, seguita dalla nuova Vantage. Il presidente mira a costruire 10.000 unità all’anno, ciascuna realizzata su ordinazione in una lista di attesa di 18/24 mesi.

“Sto cercando margini lordi più elevati, non volumi. Questo è lusso. La mia visione e il mio sogno è che Aston Martin sia ultra-lusso sposato con alte prestazioni e prenda il marketing e la tecnologia dalla Formula 1”, ha aggiunto Stroll.

Gli stabilimenti di Gaydon e St Athan saranno ampliati

Inizialmente, Aston Martin aveva pianificato di costruire fino a 20.000 auto all’anno nei suoi stabilimenti di Gaydon e St Athan. La produzione in quest’ultima fabbrica sarà di circa 4000 esemplari all’anno del DBX e delle sue versioni su un solo turno, con un numero simile a Gaydon per i modelli con motore anteriore.

Le vetture a motore centrale, invece, saranno costruite a Gaydon, con i veicoli elettrici che potrebbero essere costruiti anche qui con una capacità di 6000/7000. Infine, Lawrence Stroll ha dichiarato che l’impianto di Gaydon potrebbe essere ampliato.