Aston Martin: le novità della gamma Model Year 2022

In vista del prossimo anno, Aston Martin ha già introdotto la nuova gamma Model Year 2022 che prevede interessanti novità per tutti i modelli. Infatti, la Aston Martin DB11 è disponibile con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 535 CV di potenza e 309 km/h di velocità massima, mentre la versione più sportiva con il propulsore di pari alimentazione 5.2 V12 biturbo da 639 CV di potenza non sarà più proposta con la sigla AMR.

Nuove denominazioni

Novità anche per la Aston Martin DBS Superleggera, la cui commercializzazione proseguirà solo come DBS e con la confermata unità a benzina 5.2 V12 biturbo da 725 CV di potenza. Per quanto riguarda l’abitacolo, per tutti i modelli saranno previsti con la nuova gamma Model Year 2022 anche i seguenti tre pacchetti: Inspire, dedicato al lusso; Accelerate, votato alla sportività; Create, per la massima personalizzazione.

Le altre novità

Infine, tra le novità della nuova gamma Model Year 2022 di Aston Martin figurano i nuovi cerchi in lega da 21 pollici di diametro per i modelli Vantage e DBS, i nuovi sedili sportivi Sports Plus per i modelli DB11 e DBX, più i cerchi in lega da 23 pollici di diametro e la ricarica wireless per smartphone sempre per la DBX.