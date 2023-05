Aston Martin, Lawrence Stroll: ‘La Vantage F1 Edition è stata un grande successo’

Aston Martin ha presentato qualche giorno fa il DBX707 AMR23 Edition ispirato alla monoposto di Formula 1 e alla medical car. Nel corso di una recente intervista, Lawrence Stroll – CEO di Aston Martin – ha dichiarato che la F1 Edition dell’Aston Martin Vantage è stata un grande successo.

Il dirigente ha confermato che proprio questa special edition ha generato tra le 300 e le 400 vendite. Anche se possono sembrare numeri piccoli, Stroll sostiene che sono importanti per un’azienda delle dimensioni di Aston Martin.

Dispone di un V8 biturbo da 535 CV

Ispirata alla safety car che guida la griglia di F1 in caso d’incidente, l’Aston Martin Vantage F1 Edition è stata lanciata per la prima volta nel 2021 come la vettura più veloce della gamma.

Presenta un kit aerodinamico capace di aggiungere ben 200 kg di carico aerodinamico, un telaio rinforzato e ammortizzatori e molle aggiornati. Il motore V8 biturbo da 4 litri è stato modificato per sviluppare 535 CV di potenza a 6000 g/min e 685 Nm di coppia massima a 2000-5000 g/min.

Tutti questi miglioramenti potrebbero aver attirato l’attenzione di alcuni clienti, oltre al legame stretto con la Formula 1. Se le cifre dette da Lawrence Stroll sono corrette, la casa automobilistica britannica sarebbe riuscita a guadagnare 60-80 milioni di dollari complessivamente, considerando che ogni esemplare della Vantage F1 Edition è stato venduto a circa 200.000 $.