Aston Martin DBX707 AMR23 Edition: debutta la nuova versione speciale FOTO]

Aston Martin ha deciso di celebrare il successo del team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One con il lancio dell’esclusivo Aston Martin DBX707 AMR23 Edition. La nuova versione speciale prende il nome dalla monoposto AMR23 F1 e si ispira anche alla medical car ufficiale.

Grazie all’attenzione dedicata da Q by Aston Martin, il DBX707 AMR23 Edition porta con sé una serie di caratteristiche davvero esclusive, donandogli un look da corsa altamente dinamico e autentico.

Ad esempio, la carrozzeria è rivestita in Podium Green e presenta l’esclusivo badge Q by Aston Martin sul parafango e delle pinze freno Aston Martin Racing Green. Non mancano alcuni inserti color lime aggiunti al body kit in carbonio, che ricordano quelli della monoposto di Formula 1 e della medical car.

Presenta diversi dettagli esclusivi anche nell’abitacolo

Passando all’abitacolo, la special edition aggiunge cuciture lime a contrasto agli interni Inspire Sport Duotone Onyx Black/Eifel Green, impiallacciature in fibra di carbonio e raso scuro e il logo AMR23 presente sulle soglie sottoporta.

Il nuovo Aston Martin DBX707 AMR23 Edition è già disponibile per l’ordine, ma non sappiamo con esattezza in quanti esemplari sarà costruito.