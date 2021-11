Aston Martin DBX: la versione speciale Great Lakes Edition

Ecco la versione speciale Great Lakes Edition della Aston Martin DBX, realizzata come esemplare unico dalla divisione Bespoke by Q del costruttore britannico per conto della concessionaria canadese Aston Martin Toronto.

Seychelles Blue come i grandi laghi

Esteticamente, la nuova Aston Martin DBX Great Lakes Edition è riconoscibile per la carrozzeria di colore Seychelles Blue, ripreso anche per gli inserti dei cerchi in lega torniti e diamantati da 22 pollici di diametro.

Dark Knight per gli interni in pelle

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova Aston Martin DBX Great Lakes Edition è caratterizzata dagli interni in pelle Caithness di colore Dark Knight, senza dimenticare i dettagli in alluminio lavorato e zigrinato.