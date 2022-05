Aston Martin DB5: all’asta quella di 007

Una delle vettura più iconiche della storia del cinema, legata indissolubilmente alla figura dell’agente segreto al servizio di Sua Maestà, 007. Fin dalla sua prima apparizione nella pellicola “Goldfinger” con Sean Connery nei panni di James Bond, la Aston Martin DB5 è bucato lo schermo ed è divenuta leggenda. Oggi uno degli esemplari guidati dal compianto attore scozzese è finita all’asta di Broad Arrow Auctions ad agosto, a Monterey in California. Questa granturismo britannica riuscirà senza ombra di dubbio a scatenare le attenzioni più viscerali da parte dei tanti appassionati di quattro ruote.

Le condizioni

La celebre casa d’aste non entra troppo nel merito delle condizioni di questo esemplare di Aston Martin DB5, ma si limita soltanto a dire che si tratta di un’auto molto presentabile. Quello che emerge dalle foto è che l’Aston Martin è stata tenuta con tanta attenzione, infatti la verniciatura Snow Shadow Grey e gli interni in pelle rossa Connolly sembrano giovani come se la vettura fosse appena uscita dalla fabbrica.

Purtroppo non è stato specificato il chilometraggio di tale vettura, quanta strada abbia percorso dagli anni ’60 del secolo scorso fino a oggi, ma poco importa. Questa Aston Martin possiede il numero di telaio DB5/1681/R ed è uscita dagli stabilimenti di produzione il 7 luglio 1964. L’auto fu consegnata a un tale signor A. White e venne successivamente acquistata da Sean Connery tramite la concessionaria RS Williams.

Aston Martin DB5: il valore

Broad Arrow Auctions ha prodotto una stima della DB5 tra 1,4 e 1,8 milioni di dollari (circa 1,3-1,7 milioni di euro al cambio attuale). Si tratta di un valore vicino a quello delle DB5 più esclusive come quella che fu di Paul McCartney (ceduta nel 2017 per circa 1,5 milioni di euro) e quella apparsa nel film 007 Goldeneye (2,1 milioni di euro nel 2018).

Il record è tuttavia tenuto dalla DB5 vista in Goldfinger e per il lancio di Thunderball che è stata restaurata nel 2012 con tanto di accessori da 007 originali e venduta per 6 milioni di euro nel 2019. Parte del ricavato di quest’asta andrà in beneficenza e, chi otterrà questa vettura avrà l’opportunità di passare un giorno con Sir Jackie Stewart, tre volte campione del mondo di F1 e grande amico del compianto Connery.