Aston Martin Lagonda Taraf, in vendita due rarissimi esemplari

La Aston Martin Lagonda Taraf è una superberlina di lusso a quattro porte lunga ben 5,4 metri, costruita a mano nel reparto Q by Aston Martin che si occupa di realizzare personalizzazioni e modelli speciali del costruttore britannico. Questa opulenta quattro porte realizzata dal 2015 in una tiratura di appena 200 esemplari, può contare su un V12 6.0 litri da 557 CV, in grado di farle raggiungere la ragguardevole velocità massima di 281 km/h.

Due esemplari in vendita

Ora sembra che ben 2 esemplari – su 200 prodotti – sono stati messi in vendita quasi contemporaneamente: uno di questi si trova negli Stati Uniti, mentre l’altro si trova a Colonia, in Germania. Il modello in vendita negli USA è stato prodotto nel 2018 e vanta una livrea esterna Satin Jet Black abbinata a cerchi color argento che lasciano intravedere le pinze dei freni rosse.

Osservando l’abitacolo si apprezza immediatamente l’opulento rivestimento in pelle color marrone che impreziosisce plancia, tunnel centrale, pannelli porta e sedili, non mancano inoltre inserti in fibra di carbonio che aumentano la sensazione di lusso complessiva. La vettura è stata messa in vendita da O’Gara Beverly Hills e risulta pari al nuovo, considerando che ha percorso soltanto 88 miglia (141 km). Il prezzo di vendita non è stato comunicato e la trattativa risulta riservata.

Prezzo stimato intorno al milione di euro

La seconda Aston Martin Lagonda Taraf, che si trova in vendita in Germania, risulta personalizzata con una affascinante vernice color bronzo con sfumatura in verde. Proposta da Amain Exclusive Cars vanta una percorrenza di appena 3.200 miglia (5.149 km) e, anche in questo caso come per il modello in vendita negli Stati Uniti, il prezzo richiesto non è stato dichiarato. Per entrambe le vetture, secondo gli esperti il valore potrebbe aggirarsi sul milione di euro.