Aston Martin celebra a Londra i 60 anni di Goldfinger

The House of Q, una nuova esperienza pop-up di Aston Martin all’interno della prestigiosa Burlington Arcade di Londra, è stata creata per celebrare i 60 anni della lunga collaborazione tra Aston Martin e il franchise cinematografico di 007. Il rapporto è iniziato con l’uscita di Goldfinger nel 1964, il film che ha fatto conoscere a James Bond l’ormai iconica DB5.

La House of Q

Lanciata insieme a V57, un’edizione speciale per l’anniversario di James Bond della rivista Aston Martin dedicata allo stile di vita di lusso, la House of Q by Aston Martin è accessibile attraverso una porta segreta all’interno di quella che sembra essere un’edicola di riviste all’interno della House 12-13 Burlington Arcade, vicino a Piccadilly, nel quartiere Mayfair di Londra. La rivista V57 presenta in copertina un’illustrazione appositamente realizzata e un editoriale che illustra il rapporto tra Aston e 007.

Messaggi segreti condurranno gli ospiti attraverso una porta segreta. Gli agenti in visita scopriranno un bar speakeasy che serve Champagne Bollinger. Il bar è decorato con disegni tecnici e parti della DB5 originale con schizzi, diagrammi e schemi provenienti dagli archivi di Aston Martin e EON Productions. In mostra c’è un flight case Q top-secret, insieme a suggerimenti su un futuro modello Aston Martin, per chi è in grado di scoprirlo.

Il tema di Bond viene ripreso in ogni dettaglio nella House of Q, dove gli ospiti potranno ammirare il copione originale di Goldfinger, i poster del film e le fotografie del set. L’audio è garantito dalla straordinaria produzione di Bowers & Wilkins, un marchio che ha un rapporto duraturo con la musica di Bond. Gli ospiti possono anche recarsi al piano superiore dove scopriranno il Configurator Lab. Qui i clienti avranno l’opportunità di lavorare con gli esperti di design Aston per configurare la loro Aston Martin perfetta. La House of Q ospiterà eventi quotidiani, tra cui workshop di design tenuti dai team di progettazione e ingegneria Aston. Rimarrà a Burlington Arcade fino a domenica 4 agosto.

Aston Martin DB5, il mito consacrato con James Bond

Spesso descritta come “l’auto più famosa del mondo”, la DB5 è l’auto che ha consacrato Aston Martin come uno dei marchi di lusso più desiderati in Gran Bretagna, diventando rapidamente lo status symbol per eccellenza degli anni Sessanta. Lanciata per la prima volta nel settembre 1963, la DB5 era dotata di un potente motore da 4,0 litri e di una velocità massima superiore alle 150 miglia orarie. Il suo stile, per gentile concessione del carrozziere italiano Carrozzeria Touring Superleggera, ha creato un design sofisticato che, abbinato alle sue prestazioni, ha prodotto un’auto che la gente sognava di possedere. Quando la DB5 fu scelta per partecipare al film Goldfinger, carica di gadget per aiutare Bond a combattere il suo acerrimo nemico Auric Goldfinger, il suo status di icona fu sancito per sempre.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin, ha dichiarato: “Aston e James Bond sono due icone britanniche, legate da sempre. Siamo lieti di celebrare questo importante 60° anniversario per tutto il 2024, segnando la continuazione di quello che è il product placement più longevo e di maggior successo del cinema. La House of Q offre qualcosa di molto speciale alla nostra comunità di clienti Aston Martin, agli appassionati e ai fan di 007. Incoraggiamo tutti a unirsi a noi in un’immersione nel mondo di Bond e di Aston Martin, celebrando la nostra storia unica con i film, che risale a Goldfinger”.