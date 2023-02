All’asta le Lotus Elan di Colin Chapman e Peter Sellers

La Lotus Elan Plus 2 usata, come auto personale, da Colin Chapman, fondatore della casa inglese, si unisce ad altre sette Elan famose, per arricchire il catalogo dei lotti messi all’asta da Silverstone Auctions il 25 febbraio prossimo, in occasione dell’evento Retro Classic. Per gli amanti del marchio si profila una line-up di gioielli a quattro ruote capace di stuzzicare un grande interesse. Le vetture giungono dalla Piddington Collection.

Un genio dell’automobilismo

Per chi non lo sapesse, Colin Chapman fu un brillante progettista, inventore e costruttore. Le sue auto sono diventate sinonimo di leggerezza e maneggevolezza. Ai giornalisti soleva dire: “Aggiungere potenza rende più veloci sui rettilinei. Sottrarre peso rende più veloci ovunque”. Sotto la sua guida, tra il 1962 e il 1978, il Team Lotus vinse molti titoli mondiali in Formula 1.

I cimeli di Chapman sono dei tesori

Facile intuire il valore, anche sentimentale, che può avere la sua Elan personale, del 1972. La vettura è rimasta in condizioni originali ed anche gli pneumatici sono quelli del tempo. Per questo modello, le stime della vigilia si muovono in un range da 60 mila a 70 mila sterline. Colin Chapmann percorse in sua compagnia 6 mila miglia, pari a circa 11 mila chilometri.

Le altre Lotus Elan in vendita

Fra le auto importanti offerte alla tentazione dei potenziali acquirenti, nell’asta di Silverstone Auctions, ci sarà pure la Elan regalata a Jochen Rindt, dallo stesso fondatore della casa inglese, nell’agosto del 1970, come premio per il successo raccolto dal pilota austriaco al Gran Premio di Germania, su Lotus 52. Altri due esemplari della famiglia Elan saranno messi all’incanto a Retro Classic: si tratta di quello appartenuto all’attore Peter Sellers e di quello guidato da Emma Peel, personaggio della serie The Avengers interpretato da Diana Rigg. Qui l’elenco completo dei lotti:

1968 Elan S4 Coupé ‘Keith Duckworth’

1966 Elan S3 Drophead Coupé ‘Emma Peel – The Avengers’

1969 Elan – ‘Jochen Rindt’

1968 Elan SE ‘Rob Walker’

1971 Elan Sprint Drophead Coupé ‘Ron Hickman’

1975 Elan Sprint

1966 Elan S3 – Ex-Peter Sellers

