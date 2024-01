Apple Car potrebbe arrivare nel 2028

Da anni si parla dell’arrivo nel mercato auto di una Apple Car. La stessa azienda ne aveva parlato negli scorsi anni. Tuttavia da tempo si parla poco di questo progetto e tanti si sono domandati a che punto sia arrivata Apple per quanto riguarda lo sviluppo della sua prima automobile. Nelle scorse ore un rapporto di Bloomberg ha provato a rispondere a queste domande.

Il 2028 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto dell’attesa Apple Car

A quanto pare la Apple Car si farà e il suo arrivo avverrà nel corso del 2028, secondo Bloomberg però l’azienda di Cupertino si starebbe concentrando su un progetto meno ambizioso questo allo scopo di portare sul mercato l’auto in tempi non troppo biblici. Questo rapporto di Bloomberg dice che Apple dopo aver considerato un veicolo con funzionalità avanzate di guida autonoma, avrebbe optato per un’auto dotata di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2+. Tuttavia, nonostante ciò, ci vorrà ancora del tempo prima di vedere l’auto elettrica di Apple. Attualmente, sembra che l’obiettivo sia il lancio nel 2028, posticipando di un paio di anni rispetto alle ultime speculazioni degli analisti.

Questo dunque significa che il progetto della Apple car non è stato accantonato come invece sostenevano molti analisti ma è stato ridimensionato e i tempi comunque sono ancora abbastanza lunghi. Infatti inizialmente si prevedeva un’auto completamente autonoma. La nuova strategia è stata formulata in seguito a una serie di incontri che hanno coinvolto il consiglio di amministrazione di Apple, il responsabile del progetto Kevin Lynch e l’amministratore delegato Tim Cook. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.