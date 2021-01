Apple e Hyundai: a marzo l’ufficialità della partnership?

La “soap opera” tra Apple e Hyundai sembra essere vicina a lasciare il posto a un rapporto reale e concreto. Secondo il quotidiano coreano Korea IT News, i due marchi avrebbero infatti in programma di collaborare per sviluppare auto elettriche e autonome e rendere ufficiale questa partnership a marzo. La produzione inizierà nel 2024 negli Stati Uniti.

Questa nuova informazione segue l’annuncio che, forse intenzionalmente, Hyundai aveva rilasciato pochi giorni fa. L’azienda sudcoreana aveva rivelato in una dichiarazione di essere in trattativa con Apple per sviluppare un’auto elettrica autonoma. Un annuncio che, sebbene abbia portato uno shock per Hyundai in borsa, non sembra essere stato preso troppo bene da Apple, nota per la sua segretezza in termini di nuovi progetti.

Qualche ora dopo Hyundai si era limitata a dire che stava “ricevendo richieste di cooperazione per lo sviluppo congiunto di veicoli elettrici autonomi da diverse aziende”, senza identificarne nessuna e lasciando esplicitamente Apple da parte. Da allora il marchio Cupertino tace.

Il quotidiano coreano è andato però ben oltre, suggerendo che le due società abbiano previsto di utilizzare lo stabilimento Kia in Germania o di investire insieme in una nuova fabbrica con sede negli Stati Uniti per costruire 100.000 veicoli entro il 2024, con una capacità totale annua di 400.000 veicoli.

Korea IT News ha anche affermato che le società lavoreranno su una “versione beta” dei veicoli Apple da lanciare il prossimo anno.