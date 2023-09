Apple studia un parabrezza con realtà aumentata

Apple, la famosa azienda di tecnologia, sta esplorando la possibilità di creare un sistema di realtà aumentata che proietta informazioni sul parabrezza delle auto. Lo rivela una domanda di brevetto depositata presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti il 28 aprile e pubblicata il 24 agosto. La domanda descrive l’uso di sensori come telecamere a luce visibile, telecamere a infrarossi, radar, unità ultrasoniche o lidar, per costruire un’immagine tridimensionale dell’ambiente circostante il veicolo. I dati di posizionamento geografico potrebbero essere incorporati anche, secondo la domanda.

Parabrezza con realtà aumetata? Apple ci sta pensando seriamente

Utilizzando questi dati, il sistema sovrapporrebbe le informazioni in modo tale che sembrerebbero popolare l’ambiente stesso in vero stile di realtà aumentata, invece di apparire come display piatti sul parabrezza. Nella domanda, Apple suggerisce alcune possibili applicazioni, come evidenziare i cartelli con informazioni rilevanti, o delineare una destinazione che potrebbe essere oscurata da edifici. Apple suggerisce anche di usare il sistema per indurre gli autisti ad essere più prudenti.

La domanda suggerisce che potrebbero essere proiettati dei dossi virtuali sulla strada se l’autista va troppo veloce, incoraggiandolo a rallentare. Potrebbe anche funzionare con la sospensione adattiva per simulare la sensazione di passare sui dossi, Apple suggerisce. Oppure potrebbe proiettare immagini di “bambini” per indurre gli autisti a rallentare per le zone scolastiche.

Mentre Apple sembra avere alcune idee di utilizzo, la domanda di brevetto non offre molti dettagli sul hardware che renderebbe possibile questo. Gli attuali sistemi di realtà aumentata, come quello in alcune recenti vetture Mercedes-Benz che possono proiettare frecce su una vista della strada davanti come parte del sistema di navigazione, si basano su display a testa alta. Ma riempire l’intero parabrezza con immagini tridimensionali è un’altra questione. Apple non è l’unica azienda a pensare di trasformare i parabrezza in schermi. La tecnologia di realtà aumentata è stata presentata su due concept car – la Mercedes-Benz Concept CLA e la Volkswagen ID.GTX che hanno debuttato alla mostra auto di Monaco di quest’anno.