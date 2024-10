Al Salone di Parigi 2024, Alpine ha presentato la A390_β, una showcar innovativa che anticipa il futuro della gamma Dream Garage a zero emissioni. Questo veicolo elettrico rappresenta la fase intermedia di sviluppo della futura A390, che sarà lanciata come auto di serie.

Le origini del nome

Il nome, A390_β, segue la tradizione del marchio con la lettera “A” e tre numeri: il “3” indica le dimensioni della vettura, mentre il “90” fa riferimento alle auto Alpine destinate a un uso quotidiano. La “β”, invece, richiama la fase beta, simbolo dello stadio di sviluppo prima della produzione finale.

Come già visto nella Alpenglow del 2022, anche la A390_β si ispira alle montagne delle Alpi, sia nel design sia nella tecnologia. La carrozzeria fastback è stata ottimizzata per garantire un’aerodinamica superiore. Un esempio è il “flying bridge” anteriore, che migliora il flusso dell’aria, mentre i fari posteriori, con una barra luminosa estensibile di 80 mm, permettono al veicolo di variare tra una configurazione short-tail e long-tail, riducendo la resistenza aerodinamica. Un ulteriore elemento distintivo è il pianale realizzato in carbonio riciclato ultraleggero, che ne ottimizza il peso e la sostenibilità.

Il design dei cerchi, da 22 pollici davanti e 23 pollici dietro, si ispira ai fiocchi di neve, unendo resistenza e leggerezza. Particolare attenzione è stata data anche ai dettagli luminosi: la Alpine A390_β è dotata di “Cosmic Dust“, triangoli illuminati che richiamano la coda di una stella cometa, visibili sia frontalmente sia posteriormente. Anche il colore dell’auto, un blu intenso con sfumature, richiama il cielo.

Interni futuristici ispirati alla F1

Gli interni della A390_β sono pensati per evocare una visione futuristica. L’abitacolo, ispirato a una goccia d’acqua, contrasta con l’esterno colorato attraverso un design monocromatico che mescola elementi naturali e tecnologici. Il direttore del design di Alpine, Antony Villain, spiega come l’interno giochi su contrasti tra caldo e freddo, grezzo e raffinato. La plancia centrale può trasformarsi, con un semplice gesto, in un cockpit di Formula 1, offrendo un’esperienza di guida immersiva grazie al sistema “Feel@One”, che crea un effetto olografico con informazioni chiave.

La sportiva elettrica è alimentata da tre motori sviluppati da Alpine: uno anteriore e due posteriori, con un sistema di trazione integrale intelligente che garantisce performance elevate. Con tecnologie avanzate come il controllo attivo della coppia e sospensioni idrauliche regolabili, la A390_β promette un equilibrio perfetto tra sportività e comfort, adattandosi a diverse condizioni di guida.