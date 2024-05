Nel 2022, il Salone dell’Auto di Parigi ha visto la presentazione dell’Alpine Alpenglow Hy4, una concept-car che ha rappresentato un manifesto del futuro design e delle innovazioni sostenibili del marchio. Questa vettura era un modello fondante, espressione delle ricerche di Alpine sul motore termico a idrogeno per le auto sportive, promettendo prestazioni eccellenti su strada e in pista con un basso impatto ambientale.

Alpine si prepara così a rispondere alle future evoluzioni normative in campo automobilistico. Oggi, la Alpine Alpenglow Hy4 non è più solo un concept, ma un vero e proprio laboratorio dinamico. Progettata come un’auto da corsa, la Hy4 presenta una monoscocca in carbonio e un motore turbo da 2.0 litri a 4 cilindri, capace di erogare 340 cv.

Il debutto in pista di Alpine Alpenglow Hy4

Il debutto pubblico di Alpine Alpenglow Hy4 avverrà l’11 maggio 2024, sul circuito della TotalEnergies 6 Ore di Spa-Francorchamps (FIA WEC), davanti a oltre 70.000 spettatori. Questo evento sarà l’occasione perfetta per mostrare agli appassionati di motorsport come un motore a combustione interna alimentato a idrogeno possa riprodurre i suoni e le vibrazioni tipiche delle auto da corsa, amplificando così l’emozione del pubblico. Il design spettacolare della Hy4 sarà ulteriormente esaltato in questa versione, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

L’origine del nome

Successivamente, Alpine Alpenglow Hy4 sarà protagonista di una dimostrazione durante la 92ª edizione della 24 Ore di Le Mans, il 14 e 15 giugno 2024. Con questo prototipo dinamico, il nome Alpenglow assume un significato simbolico: il fenomeno ottico della luce rossastra che appare sulle montagne prima dell’alba rappresenta perfettamente l’inizio di una nuova era.

Bruno Famin, Direttore di Alpine Motorsports, ha dichiarato: “Nella nostra politica di partecipazione attiva alla decarbonizzazione del motorsport, riteniamo che il motore termico a idrogeno sia una soluzione molto promettente. L’idrogeno sarà fondamentale per la decarbonizzazione delle auto di Endurance e, in futuro, anche per la Formula 1, specialmente con l’adozione di forme di stoccaggio liquido per migliorare compattezza e prestazioni. Il prototipo Alpenglow è un perfetto esempio di laboratorio tecnologico per lo sviluppo delle motorizzazioni a idrogeno del futuro”.

Alpine Alpenglow Hy4 rappresenta così una pionieristica fusione di innovazione tecnologica e sostenibilità, pronta a ridefinire il futuro della mobilità sportiva.